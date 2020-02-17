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    17.02.2020 - 00:03 |

    Dereye anında müdahale

    Dereye anında müdahale

    Bodrum Yalıkavak Mahallesi’nde yağmur sonrası yaşanan su taşkınları nedeniyle yaklaşık 30 işyeri ve bir evde küçük çapta hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Ahmet Aras’ın talimatıyla taşkın bölgesine anında müdahale etti. Yalıkavak Pazaryeri üzerindeki dere yatağının, atılan bahçe atıkları ve çöp nedeniyle tıkandığını belirleyen ekipler, iş makineleriyle derede temizlik yaptı. Su akışının sağlanmasının ardından, müdahale çarşı merkezinde sürdürüldü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dükkanların dezenfekte edilerek temizlenmesi için esnafla birlikte çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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