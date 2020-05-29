Deri ihracatçıları dünyaya açılıyor

Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştirecek Egeli deri ihracatçıları, geliştirdikleri mobil uygulamayla da Türkiye’deki üreticileri yurtdışındaki alıcılarla buluşturacak.

Türk deri ihracatçıları, geliştirdikleri uygulamayla ihracatçı firmalarla yurtdışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçlıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları yüz yüze görüşmeyi engelleyince ihracatçıların mesaileri de online ortama taşındı. Yılda milyonlarca alıcı ve satıyıcı buluşturan fuarlar ertelendi, iş seyahatleri iptal oldu, fuarlar da online ortama yöneldi. Türkiye’nin ilk sanal fuarı ‘Shoedexpo’yu 1 Haziran’da açmaya hazırlanan Egeli deri ihracatçıları, sanal fuarları 12 aya yaymak için mobil uygulama geliştirdi.

Ulaşım kolaylaşacak

‘Turkish Leather Products’ adı verilen uygulamayla altyapısı uygun firmalar, ürünlerini dünyanın birçok noktasındaki alıcıların beğenisine sunacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, geliştirdikleri uygulamayla yurtdışındaki alıcıların Türk deri ve deri mamullerine ulaşmasını kolaylaştırmak istedikelerini dile getirdi, “Uygulamamız App Store ve Google Play Store üzerinden indiriliyor. Türkiye’deki bütün deri ve deri mamulleri üreticileri kendi firmalarını buraya kayıt yaptırabilir” diye konuştu.