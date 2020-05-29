BİST105.3600.39EURO7.540.03USD6.810.09ALTIN376.591.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Deri ihracatçıları dünyaya açılıyor
    ABONE OL
    29.05.2020 - 00:04 | | YUSUF ŞAHBAZ AA

    Deri ihracatçıları dünyaya açılıyor

    Deri ihracatçıları dünyaya açılıyor

    Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştirecek Egeli deri ihracatçıları, geliştirdikleri mobil uygulamayla da Türkiye’deki üreticileri yurtdışındaki alıcılarla buluşturacak.

    Türk deri ihracatçıları, geliştirdikleri uygulamayla ihracatçı firmalarla yurtdışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçlıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları yüz yüze görüşmeyi engelleyince ihracatçıların mesaileri de online ortama taşındı. Yılda milyonlarca alıcı ve satıyıcı buluşturan fuarlar ertelendi, iş seyahatleri iptal oldu, fuarlar da online ortama yöneldi. Türkiye’nin ilk sanal fuarı ‘Shoedexpo’yu 1 Haziran’da açmaya hazırlanan Egeli deri ihracatçıları, sanal fuarları 12 aya yaymak için mobil uygulama geliştirdi.

    Ulaşım kolaylaşacak

    ‘Turkish Leather Products’ adı verilen uygulamayla altyapısı uygun firmalar, ürünlerini dünyanın birçok noktasındaki alıcıların beğenisine sunacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, geliştirdikleri uygulamayla yurtdışındaki alıcıların Türk deri ve deri mamullerine ulaşmasını kolaylaştırmak istedikelerini dile getirdi, “Uygulamamız App Store ve Google Play Store üzerinden indiriliyor. Türkiye’deki bütün deri ve deri mamulleri üreticileri kendi firmalarını buraya kayıt yaptırabilir” diye konuştu.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Sıradaki Haber