Deri sektörü sanal fuarda buluşuyor

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik, Türkiye’nin ilk sanal fuarı olan Shoedex, 1 Haziran’da başlıyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Türkiye’nin ve dünyanın ilk sanal fuar organizasyonu ‘Shoedex’ 1-3 Haziran’da gerçekleşecek. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ticaret Bakanlığı’nın büyümeye katkı sağlayan ihracatçılarla el ele vererek düzenleyeceği sanal fuarların, ticaret heyetleriyle ihracata ve ihracatçıya olan desteğini sürdürdüğünü söyledi. Zandar, sanal fuarcılık sisteminin fuarcılığın alternatifi değil tamamlayıcı bir unsuru olarak geliştirildiğini ve gerçeği aratmaması için bütün altyapının hazırlandığını ifade etti, şunları vurguladı:

30 firma katılacak

“30 üretici firma sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarını küresel ölçekteki 250 profesyonel satın almacıyla www.shoedex.events adresinde buluşturacak. Sanal fuarda da her firmanın bir standı olacak ve firmalar istedikleri ürünü görsellerle tanıtabilecek. Alıcılar ile ihracatçılar online görüşerek, ürünleri inceleyerek isterlerse sipariş verebilecek. Dijital Ticaret Platformu sanal tur yöntemi ile stantların 360 derece tanıtımının yapıldığı, ziyaretçilerin fuar alanını üç boyutlu gezebileceği, akıllı eşleşme filtresi ile fiyat bilgisinden firma profillerine kadar ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşılabildiği, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşmayla sürekli etkileşim halinde, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerle ilgili duyurular, haberlerin yer alacağı, tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşturacak. Aynı zamanda ulaşım kolay ve maliyeti düşük olduğu içinde büyük bir avantaj ve imkan sağlayacak.”