BİST102.6490.48EURO7.43-0.03USD6.790.14ALTIN377.12-1.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Deri sektörü sanal fuarda buluşuyor
    ABONE OL
    22.05.2020 - 00:04 |

    Deri sektörü sanal fuarda buluşuyor

    Deri sektörü sanal fuarda buluşuyor

    Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik, Türkiye’nin ilk sanal fuarı olan Shoedex, 1 Haziran’da başlıyor.

    Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Türkiye’nin ve dünyanın ilk sanal fuar organizasyonu ‘Shoedex’ 1-3 Haziran’da gerçekleşecek. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ticaret Bakanlığı’nın büyümeye katkı sağlayan ihracatçılarla el ele vererek düzenleyeceği sanal fuarların, ticaret heyetleriyle ihracata ve ihracatçıya olan desteğini sürdürdüğünü söyledi. Zandar, sanal fuarcılık sisteminin fuarcılığın alternatifi değil tamamlayıcı bir unsuru olarak geliştirildiğini ve gerçeği aratmaması için bütün altyapının hazırlandığını ifade etti, şunları vurguladı:

    30 firma katılacak

    “30 üretici firma sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarını küresel ölçekteki 250 profesyonel satın almacıyla www.shoedex.events adresinde buluşturacak. Sanal fuarda da her firmanın bir standı olacak ve firmalar istedikleri ürünü görsellerle tanıtabilecek. Alıcılar ile ihracatçılar online görüşerek, ürünleri inceleyerek isterlerse sipariş verebilecek. Dijital Ticaret Platformu sanal tur yöntemi ile stantların 360 derece tanıtımının yapıldığı, ziyaretçilerin fuar alanını üç boyutlu gezebileceği, akıllı eşleşme filtresi ile fiyat bilgisinden firma profillerine kadar ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşılabildiği, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşmayla sürekli etkileşim halinde, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerle ilgili duyurular, haberlerin yer alacağı, tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşturacak. Aynı zamanda ulaşım kolay ve maliyeti düşük olduğu içinde büyük bir avantaj ve imkan sağlayacak.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'de açılan Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Çekya Senatosu'na '1915 olayları' tepkisi

    Türkiye'den Çekya Senatosu'na '1915 olayları' tepkisi

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Survivor bu akşam kim kazandı? (21 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? 84. yeni bölüm fragmanı...

    Survivor bu akşam kim kazandı? (21 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? 84. yeni bölüm fragmanı...

    Sıradaki Haber