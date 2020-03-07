Deri sektöründe rekor ayakkabıda

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB) 2020 yılının Ocak-Şubat döneminde toplam ihracatını yüzde 24 artırdı, 25.6 milyon dolardan 31.8 milyon dolara çıkardı. EDDMİB yüzde 24’lük ihracat artış hızıyla, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

Deri ve deri mamulleri sektörünün 2019 yılında iç piyasada yaşanan daralma sonrasında ihracata daha fazla mesai harcadığını dile getiren Birlik Başkanı Erkan Zandar, firmaların çabalarının meyvelerini toplamaya başladığını kaydetti.

Almanya, ilk sırada

Ege Bölgesi’nden deri ve deri mamulleri dışsatımının 31 milyon 814 bin dolara ulaştığını ifade eden Zandar, “Son yaşanan ekonomik kriz sonrasında ihracatı en fazla artan ayakkabı sektörümüz oldu. Ayakkabı ihracatımız yüzde 33’lük artışla 15.8 milyon dolardan, 21.1 milyon dolara yükseldi. Deri sektöründe her 3 dolarlık döviz getirisinin 2 dolarını ayakkabı ihracatı sayesinde elde ettik. Deri postlar ihracatımız 4.5 milyon dolar, saraciye sektörümüzün dışsatımı 3.2 milyon dolar oldu, deri konfeksiyon ürünleri ihracatımız 3.1 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi. Egeli ihracatçılar, 78 ülkeye ihracat yapmayı başardı, Almanya 5.3 milyon dolarlık dışsatımla zirvede yer aldı.