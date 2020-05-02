Deri sektöründen dijital dışsatım

Birlik Başkanı Erkan Zandar, “Yaklaşık 2 ay önce koronavirüsün başlamasıyla beraber hızlı bir çalışmayla dünyadaki fuarcılık ve ticaret sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini incelemeye başladık. Özellikle ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu yapmaya karar verdik. 1-3 Haziran tarihini belirledik. Ümidimiz, bu tarihlerde hiç dünyada denenmemiş olan ithal ticaret platformunu gerçekleştirmek” dedi.