02.05.2020 - 00:04 |
Deri sektöründen dijital dışsatım
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, deri ihracatında dijital dönüşüm çalışmalarına hız kazandırıyor.
Birlik Başkanı Erkan Zandar, “Yaklaşık 2 ay önce koronavirüsün başlamasıyla beraber hızlı bir çalışmayla dünyadaki fuarcılık ve ticaret sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini incelemeye başladık. Özellikle ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu yapmaya karar verdik. 1-3 Haziran tarihini belirledik. Ümidimiz, bu tarihlerde hiç dünyada denenmemiş olan ithal ticaret platformunu gerçekleştirmek” dedi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.