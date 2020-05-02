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    HaberlerEge Haberleri Deri sektöründen dijital dışsatım
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    02.05.2020 - 00:04 |

    Deri sektöründen dijital dışsatım

    Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, deri ihracatında dijital dönüşüm çalışmalarına hız kazandırıyor.

    Deri sektöründen dijital dışsatım

    Birlik Başkanı Erkan Zandar, “Yaklaşık 2 ay önce koronavirüsün başlamasıyla beraber hızlı bir çalışmayla dünyadaki fuarcılık ve ticaret sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini incelemeye başladık. Özellikle ayakkabı ve saraciye sektörlerinin dünyadaki ilk dijital ticaret platformunu yapmaya karar verdik. 1-3 Haziran tarihini belirledik. Ümidimiz, bu tarihlerde hiç dünyada denenmemiş olan ithal ticaret platformunu gerçekleştirmek” dedi.

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