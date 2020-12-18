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    18.12.2020 - 07:00 | | AA

    Derin bir nefes aldı

    İzmir’de yeni tip koronavirüsü atlatarak ailesiyle bir araya gelen ve işinin başına dönen 43 yaşındaki kimya teknisyeni Bahattin Sabah, bu süreçte yaşadığı korkuları anlattı.

    Derin bir nefes aldı

    İzmir’de yeni tip koronavirüsü atlatarak ailesiyle bir araya gelen ve işinin başına dönen 43 yaşındaki kimya teknisyeni Bahattin Sabah, bu süreçte yaşadığı korkuları anlattı. Sabah’ın önce baba ve annesine Kovid-19 pozitif teşhisi konuldu. Devam eden süreçte hastalık belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan Sabah, eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı evde kendisini karantinaya aldı. Süreci tek bir odada nefes almaya çalışarak geçirdiğini ifade eden Sabah, “Bu virüs, lanet bir şekilde bulaşıyor. Hastalığım, 5. günden itibaren ağırlaşmaya başladı. Dağın zirvesine çıkar gibi ağrı zirveye tırmanıyor, artık hiç nefes alamaz hale geliyorsunuz” dedi. 

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