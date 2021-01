Derman belediyeciliği

Kuşadası’nda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatandaşları etkiledi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için seferber oldu. Duyarlı vatandaşların Kuşadası Belediyesi İletişim Merkezi olan 444 71 14 nolu telefona bıraktıkları ihbarları da değerlendiren ekipler yaşlı, genç birçok vatandaşı soğuktan donmaktan kurtardı. Zor durumda olan evsiz vatandaşların gerekli ihtiyaçlarını giderildikten sonra, kış dönemini geçirmeleri için anlaşmalı otellere yerleştirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, 2020 yılında 210 evsize, 2021 yılının ilk ayında ise 15 evsize şefkat elini uzatıldı.



‘Her zaman yanınızdayız’



Ayrıca, çalışmak için Kuşadası’na gelen ve sonrasında ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen vatandaşlara da yardım edildi. Belediyeye başvuran çok sayıda vatandaşın otobüs biletlerini alınıp memleketlerine gitmeleri sağlandı.



“Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ötekileştirmeden Kuşadası’nda yaşayan insanlara sahip çıkacağız. Halkımız şunu unutmasın ki, sıkıntıları, tasaları ne olursa olsun Kuşadası Belediyesi her zaman yanlarında olacaktır” ifadelerini kullandı.



Bisikletli konuklara vitamin takviyesi



Kuşadası Belediyesi, Efes-Selçuk Bisikletliler Grubu üyelerine, gezi rotalarının son durağı olan Adagöl’de taze sıkılmış portakal suyu ikram etti. Özel olarak tasarlanan Mobil İkram Aracı’ndan vitamin deposu portakal sularını alan Selçuklu bisikletçiler Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. İçtikleri meyve sularıyla enerji depolayan Efes-Selçuk Bisikletliler Gurubu üyeleri, Adagöl’de verdikleri kısa bir molanın ardından geri dönüş yoluna geçti.



Efes-Selçuk Bisikletliler Grubu’nun genç üyesi Caner Öz, “Yaklaşık 20 kilometre pedal Kuşadası’na ulaştık. Burada bizi Kuşadası Belediyesi yetkilileri karşıladı. Misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



‘Büyüklerimizin güvenliği önceliğimiz’



31 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde meydana gelen yıkıcı depremde hafif hasar alan Kuşadası Belediyesi Huzurevi’nde kalan 28 kişi, karot testi sonuçlarının olumsuz çıkmasının ardından tedbir amaçlı olarak Kuşadası Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Belediyeye bağlı ARYA AŞ. tarafından işletilen huzurevinin sakinlerinin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için uygun şartlar oluşturuldu.



Normal koşullarda hafif hasarlı binaların kullanılmasında bir sakınca bulunmadığını belirten ARYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran, “Binanın, elektrik ve ısıtma sisteminin çok eski olmasın da bu kararı almamızda etkili oldu. Büyüklerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Huzurevi ile ilgili yeniden yapılanma süreci tamamlanana kadar kendilerinin tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılanacak, günlerini huzur ve konfor içerisinde geçirmeleri sağlanacak” dedi.