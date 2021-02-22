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    HaberlerEge Haberleri ‘Ders çıkaracağız’
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    22.02.2021 - 00:00 |

    ‘Ders çıkaracağız’

    Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor, Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Altınordu, Adanaspor’a takıldı.

    ‘Ders çıkaracağız’

    Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Üç haftalık galibiyet serisinin ardından evimizdeki maçı da kazanıp Altay ile oynayacağımız derbiye büyük bir avantajla çıkmayı hedefliyorduk. Maça rüzgara karşı başlamamıza rağmen golü ve istediğimiz pozisyonları bulduk. İlk yarının uzatma dakikalarında bile iki net pozisyon yakaladık. Fakat kilit paslarda ve son vuruşlarda hatalar yapınca golü atamadık. Kazanmayı tabii ki çok isterdik ancak bu beraberlikten de dersler çıkaracağız” dedi.

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