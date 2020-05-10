10.05.2020 - 00:02 |
Dersimiz trafik!
Burhaniye Kaymakamlığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle öğrencilere online trafik eğitimi verildi.
Trafik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Özgül Reçel ve trafik polisi Halil İbrahim Zeybek tarafından verilen eğitime, Nadir Tolun İlkokulu 2-C Sınıfı öğrencileri nin ilgisi yoğun oldu. Uşak’ta ise jandarma ekipleri, çocuklara balkonda trafik eğitimi verdi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.