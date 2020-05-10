Dersimiz trafik!

Trafik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Özgül Reçel ve trafik polisi Halil İbrahim Zeybek tarafından verilen eğitime, Nadir Tolun İlkokulu 2-C Sınıfı öğrencileri nin ilgisi yoğun oldu. Uşak’ta ise jandarma ekipleri, çocuklara balkonda trafik eğitimi verdi.