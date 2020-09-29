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    29.09.2020 - 00:03 |

    Derslerden uzak kalmayacaklar

    Derslerden uzak kalmayacaklar

    Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için iki farklı noktaya EBA Destek Merkezi açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılan merkezlerde, ders başı yapıldı. Eğitimdeki eşitsizliği kaldırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Fatma Çalkaya, “Tüm çocuklarımıza iyi bir eğitim yılı diliyorum. Onlara iyi bir gelecek bırakmak için eğitimde adalet ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Balçovalı çocuklar, internet üzerinden işlenen derslerini merkezlerden takip edebilecek.

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