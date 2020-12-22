Dertlerine derman oldu...

Manisa’nın Demirci ilçesinde ağıllarında çıkan yangın sonucu 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla 120 koyun, 1.5 ton küçükbaş yemi hediye edildi. Bakan Pakdemirli, “Biz her zaman sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Her zaman söylüyoruz, sizin bir derdiniz varsa bizim de derdimiz var” diye konuştu. Besici Ali Tekin ise, “Bu olayı yaşadıktan sonra Tarım ve Orman Bakanımız, köylümüz, muhtarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız, hepsi yardımıma koştu. Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları iyilikle bu acı günümü unutturdu” dedi.