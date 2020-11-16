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    HaberlerEge Haberleri DESKİ’de online abonelik dönemi
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    16.11.2020 - 00:03 |

    DESKİ’de online abonelik dönemi

    DESKİ’de online abonelik dönemi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemlere her geçen gün yenisini ekliyor. Bu kapsamda DESKİ Genel Müdürlüğü başta içme suyu aboneliği olmak üzere birçok işlemin başvurularını online bir şekilde gerçekleştiriyor. Online içme suyu aboneliği, abone devir başvurusu ve abonelik sonlandırma işlemleri için DESKİ’nin resmi internet sitesi www.deski.gov.tr’ye giren vatandaşlar, tüm bilgilerini eksiksiz girerek, ilgili evrakının dijital fotoğrafını internet sitesine yükleyerek müracaatlarını tamamlıyor. Online başvurunun tamamlanmasının ardından DESKİ, vatandaştan randevu alarak ıslak imza almak için işyeri veya ikamet adresine gidiyor.

    Kovid-19 konusunda aldıkları tedbirleri aksatmadan devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim. Bu zor günleri inşallah el ele vererek atlatacağız” diye konuştu.

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