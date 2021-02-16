DESKİ’den 10’uncu kan bağışı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Denizli Kan Bağışı Merkezi, 10’uncu kez kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, DESKİ personeli ve vatandaşlar katıldı. Kampanyasının süreceği ifade eden DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, sosyal sorumluluk projelerinin her zaman destek olduklarını belirtti. Türlü, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunarak bir hayatı kurtarabileceğini dile getirdi.