Destek artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Menderes’in kesme çiçek seralarına konuk oldu. AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı aracılığıyla üreticilerle görüşen ve durumlarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli; koronavirüs tehlikesini atlattıktan sonraki ilk ziyaretlerinden birini Menderes’e yapma sözü verdi. Kesme çiçek üreticilerinden hasar tespit raporu isteyen Bakan Bekir Pakdemirli, ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında tarım üreticisini desteklediklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

İlçe Başkanı Süleyman Artcı; bir serada, aynı zamanda üretici olan AK Parti Belediye Meclis üyeleri Cemil Az, Mümin Bayram, Halis Macit ve gül üreticileriyle toplu olarak gerçekleşen görüşmenin herkesi heyecanlandırdığını ve Bakan’ın sözlerinin can suyu olduğunu söyledi.

‘Tedbir alınıyor’

Bakanlığın, mağduriyetleri en aza indirme ve giderme konusunda yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Başkan Artcı, “Çiftçimizin borçları ertelenirken, Ziraat Bankası’ndan sıfır faizli kredi kullanmaları sağlandı. Hem üretici hem de tüketiciyi mağdur etmemek için tedbirler alınıyor. Hazine’ye ait tarım arazileri için nisan, mayıs ve haziran kiralarını 6 ay ertelenirken; tarıma elverişli arazilerin, çiftçimize, üreticimize bedelsiz tahsis edilmesi sağlandı. Ekmeklik buğday, hububat ve bakliyat alım fiyatları yeniden düzenlendi. Küçük aile işletmelerine destek olmak amacıyla büyükbaş hayvan başına 65 lira ve küçükbaş hayvan başına 6,5 lira olmak üzere, toplamda 100 milyon liralık yem desteği verilmeye başlanacak. Vaktinde alınan karar ve tedbirlerle başarılı bir kriz yönetimi sergileniyor. Milletimizin de sabır ve katkıları ile en kısa sürede, yaşanan her mağduriyetin üstünden gelmiş olacağız” diye konuştu.