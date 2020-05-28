Destek artıyor

Diğer yandan iş insanları ve Bornovalıların katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için 11 bin gıda paketi hazırlandı. Birleşmiş Milletler’in de destek kervanına katıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Gelen ilave katkılarla virüs için dağıtacağımız yardım kolisi sayısı 20 bine ulaşıyor. Şimdi temizlik ürünleri ve bebekli aileler için destek paketleri için de çalışmaya başladık. Destek arttıkça, yardım miktarımızı da arttırmış olacağız” dedi.