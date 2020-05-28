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    28.05.2020 - 00:03 |

    Destek artıyor

    Toplu iftarlar yerine Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle her akşam iftar öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen kurallarına uygun biçimde paketlemiş sıcak yemek dağıtan Bornova Belediyesi, Ramazan boyunca 50 bin adet ekmek ile 50 sıcak yemek dağıttı.

    Destek artıyor

    Diğer yandan iş insanları ve Bornovalıların katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için 11 bin gıda paketi hazırlandı. Birleşmiş Milletler’in de destek kervanına katıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Gelen ilave katkılarla virüs için dağıtacağımız yardım kolisi sayısı 20 bine ulaşıyor. Şimdi temizlik ürünleri ve bebekli aileler için destek paketleri için de çalışmaya başladık. Destek arttıkça, yardım miktarımızı da arttırmış olacağız” dedi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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