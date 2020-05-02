‘Destek bekliyorlar’

‘İşçinin hakkı verilmeli’

İşsiz kalanlara yeniden iş bulabileceklerine dair bir umut verilmesi gerektiğini belirten Yücel, “Emek dünyası ve sendikalarımız, işçilerimizin haklarının korunması, çalıştıkları işyerlerinin desteklenmesi için devlet desteği bekliyor. İşçilerimiz, göstermelik kutlamalar değil, gerçek ve etkili çözümler ve destek beklemektedir. Unutulmamalıdır ki, işçinin durumu ülkenin durumu demektir. Ülkenin kalkınması isteniyorsa işçinin hakkının verilmesi, sorunlarının çözülmesi gerekir. İşçinin krizi ise ülkenin krizi demektir. İşçinin haykırışı duyulmalı ve sorunları çözülmeli” dedi.