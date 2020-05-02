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    HaberlerEge Haberleri ‘Destek bekliyorlar’
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    02.05.2020 - 00:04 |

    ‘Destek bekliyorlar’

    Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl mitinglerle kutlanamayacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, işçilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

    ‘Destek bekliyorlar’

    ‘İşçinin hakkı verilmeli’

    İşsiz kalanlara yeniden iş bulabileceklerine dair bir umut verilmesi gerektiğini belirten Yücel, “Emek dünyası ve sendikalarımız, işçilerimizin haklarının korunması, çalıştıkları işyerlerinin desteklenmesi için devlet desteği bekliyor. İşçilerimiz, göstermelik kutlamalar değil, gerçek ve etkili çözümler ve destek beklemektedir. Unutulmamalıdır ki, işçinin durumu ülkenin durumu demektir. Ülkenin kalkınması isteniyorsa işçinin hakkının verilmesi, sorunlarının çözülmesi gerekir. İşçinin krizi ise ülkenin krizi demektir. İşçinin haykırışı duyulmalı ve sorunları çözülmeli” dedi.

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