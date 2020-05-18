‘Destek bekliyoruz’

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, yat turizminin 1 Temmuz itibariyle başlayacağını tahmin ettiklerini açıkldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Denizcilik Söyleşileri’ne katılan Kıran, ilk olarak sektörü değerlendirdi. Salgın sürecinde konteyner ve kuru yük taşımacılığının olumsuz etkilendiğini belirten Kıran, şöyle konuştu:

Üçüncü çeyrek pozitif

“Konteynerde son 2-3 haftadır fiyatlarda aşağı doğru gidiş var. Konteynerde oyuncu sayısı da çok azaldı. Devletin korumacılık önlemlerini artırmasını ve destek sunmasını bekliyoruz. Konteyner ve kuru yük piyasaları için de beklentilerimizi 3. çeyrekten itibaren pozitife dönmesi şeklinde”

Yerli turist haziranda

Yat turizmi konusunda taleplerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilettiklerini belirten Kıran, “1 Haziran’dan itibaren iç turizm ile birlikte dahilde yat turizmi de başlar. Biz talebimizi turizm sezonunun açılmasıyla başlasın diye yaptık. Yurt dışına geliş ve gidişlerin tam anlamıyla açılmasının ardından 1 Temmuz’dan itibaren normale döner” ifadelerini kullandı.