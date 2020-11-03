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    HaberlerEge Haberleri Destek çağrısına Şişli’den yanıt
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    03.11.2020 - 00:04 |

    Destek çağrısına Şişli’den yanıt

    Destek çağrısına Şişli’den yanıt

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı canlı yayında destek çağırısına yanıt Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’den geldi. İzmir için dayanışma kampanyası çağrısında bulunan Başkan Keskin, “Şişli Belediyesi olarak deprem bölgesinde hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız için uyku tulumu, hijyen ve erzak paketlerini mümkün olan en kısa sürede İzmir’e ulaştırmak için çalışıyoruz. Şişlili komşularımızı da kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

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