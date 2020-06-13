BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Destek ekibine börekli teşekkür
    ABONE OL
    13.06.2020 - 00:03 |

    Destek ekibine börekli teşekkür

    Karşıyaka Belediyesi, pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için iki ay boyunca örnek bir dayanışma sergiledi.

    Destek ekibine börekli teşekkür

    Kurulan özel ekip, bu dönemde toplam 60 bin civarında telefon araması yaptı, her gün büyüklerine hâl hatır sordu, moral desteği verdi, eksik ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştı. Özveri ve içtenlikle yerine getirilen çalışmalar, yalnız yaşayan çınarlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. 71 yaşındaki Nimet Süzen, iki ay boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan ekibe iki tepsi börekle teşekkür etti. Elleriyle hazırladığı börekleri evine gelen ekibe kapıdan teslim eden Süzen, “Bu zor günlerde beni hiç yalnız bırakmadınız, devamlı aradınız. Teşekkür etmek istedim. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğim” diye konuştu.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Sıradaki Haber