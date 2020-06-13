Destek ekibine börekli teşekkür

Kurulan özel ekip, bu dönemde toplam 60 bin civarında telefon araması yaptı, her gün büyüklerine hâl hatır sordu, moral desteği verdi, eksik ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştı. Özveri ve içtenlikle yerine getirilen çalışmalar, yalnız yaşayan çınarlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. 71 yaşındaki Nimet Süzen, iki ay boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan ekibe iki tepsi börekle teşekkür etti. Elleriyle hazırladığı börekleri evine gelen ekibe kapıdan teslim eden Süzen, “Bu zor günlerde beni hiç yalnız bırakmadınız, devamlı aradınız. Teşekkür etmek istedim. En kısa zamanda ziyaretinize geleceğim” diye konuştu.