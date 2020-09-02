'Destek göremedik'

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, 92 yıllık geçmişe sahip olan ve uzun yılların ardından geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Bucaspor’un kapanacağını duyurdu. Tasfiye sürecinin başladığını belirten Aktaş, eski başkan ve yöneticilerden alacakların tahsil edileceğini söyledi.

Herkesin kendi döneminde yapmış olduğu borçtan sorumlu olacağını dile getiren Aktaş, “Bucaspor kapanıyor ancak Buca’nın 1928 Bucaspor adında zaten bir takımı var. Bu semtin adı Buca ise soyadı da Bucaspor’dur. Biz Buca semtine yeni soluk getirecek bir takım kazandırmak için uğraştık. Tüm Buca halkı 1928 Bucaspor’a destek vermelidir” şeklinde konuştu. “Bize köstek olanlara rağmen herkesle Buca için savaştık” diyen Aktaş, kimseye karşı Bucaspor’un boyun bükmediğine dikkat çekti.

‘Bugüne kadar neredeydiniz?’

Bucaspor’un kapanma kararına tepki gösteren bir grup taraftara da seslenen Aktaş, sarı lacivertli kulübün 40 milyon liradan fazla borcu olduğunu söyledi. Covid-19 sürecinin işleri daha da zorlaştırdığını ifade eden Aktaş, “Kulübü ben kapatmıyorum. Kulüp, çok ciddi bir borç içerisinde olduğu için kapanıyor. Borçları ödemek isteyen varsa buyursun, ödesin. Takım amatörde olduğu için futbolcular sözleşmeli değil. Bu yüzden de onları bağlayıcı sözleşmeler yok. Ayrıca filiz lisans yasağımız da mevcut. 40 milyon lira vermeden bu takım lige çıkamaz. Belediyeden ya da herhangi bir yerden destek yok. Bu durum nasıl olacak? Tepki gösterenler, kulüp kapanana kadar neredeydiniz?” diye konuştu.

Geçmişe özlem dinmedi

İzmir’in 92 senelik köklü çınarı Buca, 2009-2010 sezonunda Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti. İzmir’i senelerce profesyonel liglerde temsil ettikten sonra amatör kümeye kadar gerileyen Bucaspor, yaşanan maddi, yönetimsel ve ekonomik sıkıntılar, puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla mücadele etmek zorunda kalarak mazideki başarılarına özlem duymuştu. Öte yandan futbolcu fabrikası olarak da bilinen sarı lacivertliler, birçok oyuncunun yetişmesinde öncü olmuştu.