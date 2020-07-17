Destek için ziyaret

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    17.07.2020 - 00:02 |

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    Çoklu baro düzenlemesinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Barosu’nu ziyaret edip destek mesajı verdi.

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     İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Çoklu baro ülkenin hukuk sitemine büyük bir yara açacak ama kararın Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine inancımız tam” diye konuştu. İnce de, “Bir yapı içinde çok başlılık orda birlik değil kaos yaratır” dedi.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
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