Destek için ziyaret

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Çoklu baro ülkenin hukuk sitemine büyük bir yara açacak ama kararın Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine inancımız tam” diye konuştu. İnce de, “Bir yapı içinde çok başlılık orda birlik değil kaos yaratır” dedi.