Destek olmak isteyenler ‘Biz İzmir’e

Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen pek çok kişi ve kuruluşun başvurduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecine damga vuran Biz Varız kampanyasını, “Askıda İyilik Var” sloganıyla revize etti. Biz İzmir ve Halkın Bakkalı sanal platformları üzerinden yapılacak yardımlar, belediye organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İzmir’in yine dayanışma ruhuyla hareket ettiğini dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Depremzede hemşerilerimizin yaralarını sarmak için yardım etmek isteyen çok fazla kişi ve kuruluş var. Ancak bu bağışların organize edilmesi ve en doğru yerlere gitmesi gerekiyor. Büyükşehir olarak hepsinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. Biz İzmir platformuna giren hayırsever kişi ve kuruluşlarımız, Askıda İyilik Var butonunu tıklayacak ve Halkın Bakkalı’nda belirlenen dört paketten istediklerini, istediği kadar bağışlayabilecek. Yine alan el, veren eli görmeyecek” dedi.

Farklı içerikte yardım paketleri

Biz İzmir mobil uygulamalarında ve www.bizizmir.com adresinde “Askıda İyilik Var” bölümü oluşturuldu. Bağış yapmak isteyenler Sıcak Yemek, Gıda Paketi, Hijyen Paketi ya da Uyku Tulumu seçeneklerinden istediğini tıklayabilecek ve istediği miktarda yardım yapabilecek. Sıcak Yemek 25 lira, Gıda Paketi 75 lira, Hijyen Paketi 40 lira ve Uyku Tulumu ise 120 lira olarak belirlendi.