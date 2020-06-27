27.06.2020 - 00:07 |
Destek sözü aldı
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik görüşlerini aktardı.
Bakan Ersoy’dan destek sözü alan Başkan Arslan, “Sabahattin Ali Müzesi, Aeneas Kültür Rotası, Antandros ve Astyra kazılarına verdikleri desteklerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.