Destek sözü aldı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik görüşlerini aktardı.

Bakan Ersoy’dan destek sözü alan Başkan Arslan, “Sabahattin Ali Müzesi, Aeneas Kültür Rotası, Antandros ve Astyra kazılarına verdikleri desteklerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim” dedi.