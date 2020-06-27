BİST114.6680.46EURO7.700.13USD6.850.00ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Destek sözü aldı
    ABONE OL
    27.06.2020 - 00:07 |

    Destek sözü aldı

    Destek sözü aldı

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik görüşlerini aktardı.

    Bakan Ersoy’dan destek sözü alan Başkan Arslan, “Sabahattin Ali Müzesi, Aeneas Kültür Rotası, Antandros ve Astyra kazılarına verdikleri desteklerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Sıradaki Haber