Destek sözü aldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti. Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Kırveli-Avar alt geçit projesi, ilçe merkezinden geçen demiryolunun şehir dışına taşınması ve istasyon bölgesinin düzenlenmesi konularında hazırladıkları proje dosyalarını Bakan Karaismailoğlu’na sunarak destek isteyen Başkan Kayda, ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Beş Eylül Yerleşkesi’nde yer alan Meslek Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak olan 400 yataklı yeni devlet hastanesinin İzmir-Ankara karayolu bağlantısının sağlanacağı alternatif yollarla ilgili olarak görüş alışverişinde de bulundu. Başkan Kayda, belediye atölyesinde hazırlanan Lidya uygarlığına başkentlik yapan Sart’ın resmedildiği seramik bir tablo ile Salihli’nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeleri günü anısına Bakan Karaismailoğlu’na takdim etti.