Destek sürecek

03.06.2020 - 07:00 |
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, lenfoma kanseriyle mücadele eden 7 yaşındaki Zeynep ve ailesini Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte evinde ziyaret etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, lenfoma kanseriyle mücadele eden 7 yaşındaki Zeynep ve ailesini Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte evinde ziyaret etti. Aileden minik Zeynep’in hastalığı ve durumu hakkında bilgi alan Başkan Akın, “Güzel Zeynep’in bir an önce sağlığına kavuşması için gereken desteği sağlayacağız. En kısa sürede yeniden sağlığına kavuşmasını tüm kalbimle diliyorum” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.