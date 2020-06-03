Destek sürecek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, lenfoma kanseriyle mücadele eden 7 yaşındaki Zeynep ve ailesini Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte evinde ziyaret etti. Aileden minik Zeynep’in hastalığı ve durumu hakkında bilgi alan Başkan Akın, “Güzel Zeynep’in bir an önce sağlığına kavuşması için gereken desteği sağlayacağız. En kısa sürede yeniden sağlığına kavuşmasını tüm kalbimle diliyorum” dedi.