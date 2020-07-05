Destek var zam yok!

Karabağlar Belediye Meclisi Toplanstısı, koronavirüs önlemleri kapsamında yapıldı. Geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da açılışına katıldığı ve 5 yıldızlı otel standartlarında yaptırılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi ücreti belirlendi. Buna göre, kahvaltı ve akşam yemeği dahil 10 aylık 12 bin 900 liralık geçen yılki ücrete zam yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.



Yurdun üniversitelerde tanıtımına yakında başlanacağını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Bütçemiz elverdiği ölçüde eğitimin, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir farklı düşüncemiz yok. Bu kararı alan plan ve bütçe, burs ve eğitim komisyonu üyelerimiz başta olmak üzere meclisimize teşekkür ediyorum” dedi.



Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki sekiz katlı yurrta, üçer kişilik 91 oda ve 1 engelli odasının bulunuyor. 274 yatak kapasiteli yurtta; kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarının yer alıyor.



24 saat internet

Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler yurt çamaşırhanesini de kullanabiliyor.



Yurt binasının zemin katı, geçen haftalarda koronavirüs salgınına karşı ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarına tahsis edilmişti. Şu anda yurttan yararlanan sağlık çalışanı bulunmuyor.