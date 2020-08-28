‘Destek verin bu sefer çözelim’

İnciraltı toprak sahipleriyle bir değerlendirme yapan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya “Bakanlığımız tarafından iki defa planlanan, ancak açılan davalar neticesinde planları iptal edilen İnciraltı’nın planlamasını bu sefer çözelim. Her kesimden katkı bekliyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı’nda toprak sahipleriyle bir araya geldi. Balçova Bahçelerarası Mahallesi Muhtarı Erkan Mutlu ve İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut’un da katıldığı toplantıda konuşan Kaya şunları söyledi:

“Bakanlığımız tarafından iki defa planlanan, ancak açılan davalar neticesinde planları iptal edilen İnciraltı’nın planlamasını bu sefer çözelim. Bu konuda kentteki tüm paydaşlardan yeni planlama sürecine katkı koymalarını ve destek vermelerini bekliyorum.”

Planlama sürecinde son safhaya gelindiğini belirten Kaya, defalarca çağrıda bulunmalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuyla ilgili bir görüş sunmadığını kaydetti, “İnciraltı planlamasında son aşamaya doğru geliyoruz. Tekrar çağrıda bulunuyoruz, Başkan Soyer bir fikri varsa iletsin. Kendisinin de seçim döneminde buraya geldiğini, sözler verdiğini biliyoruz. ‘İnciraltı ve Bahçelerarası imar problemini çözmek vicdan meselesidir, bende de o vicdan var’ demişti. Yine CHP’li Balçova Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde ‘Süreçte birlikte çalışalım’ demişti. Samimi olduğunu düşünüyoruz, önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşeceğiz” diye konuştu.

Devasa yeşil alan

Bölgedeki planlamanın İzmir’e büyük katkı sunacağını belirten Atilla Kaya, “İnciraltı’ndaki yaklaşık 7 hektarlık alanın sağlık ve termal turizm temalı planlanması ile birlikte İzmir kazanacak. Kentin ekonomisini geliştirecek, istihdamına katkı koyacak bir hadiseden söz ediyoruz. Yine bu planla birlikte, İzmirimiz devasa bir yeşil alan kazanmış olacak. Ben bu plana İzmir’deki tüm meslek odalarının, kentin tüm paydaşlarının desteğini bekliyorum. İzmirimizin kronikleşmiş bu önemli sorununu bu sefer çözelim diyorum” dedi.

‘Sahip çıkılmaması üzdü’

İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut da, hak sahiplerinin 5 kuşaktır bu bölgede yaşadığını dile getirdi, “Ama bugüne kadar İzmir’in sahip çıkmaması, samimiyet gösterilmemesi ve sahip çıkılmaması bizleri çok üzdü. Hükümetimizin İnciraltı planları konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürüttüğü çalışmaların çok yakın zamanda sonuçlanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.