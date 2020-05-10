Destekçilerimize Doğan’dan mesaj

Başkan Doğan, “Annelik, dünyadaki en kutsal değer, yaşamdaki en büyük destekçilerimiz, karşılıksız ve sonsuz sevginin kaynağıdır. Anne olmak, hiç şüphesiz dünyanın en masum ve en güzel duygusudur. Anneler, ömürleri boyunca evlatlarının geleceği için sonsuz fedakarlık, sevgi ve şefkatle emek verir. Bu sonsuz emeğin bir ifadesi olarak da ‘Anneler Günü’ oldukça anlamlı ve özeldir” dedi.