10.05.2020 - 00:01 |
Destekçilerimize Doğan’dan mesaj
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Başkan Doğan, “Annelik, dünyadaki en kutsal değer, yaşamdaki en büyük destekçilerimiz, karşılıksız ve sonsuz sevginin kaynağıdır. Anne olmak, hiç şüphesiz dünyanın en masum ve en güzel duygusudur. Anneler, ömürleri boyunca evlatlarının geleceği için sonsuz fedakarlık, sevgi ve şefkatle emek verir. Bu sonsuz emeğin bir ifadesi olarak da ‘Anneler Günü’ oldukça anlamlı ve özeldir” dedi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.