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    15.05.2020 - 00:03 |

    Destekler çığ gibi büyüyor

    Destekler çığ gibi büyüyor

    Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu günlerde, belediyeler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda; Bornova Belediyesi’nin girişimleriyle başlayan yardım kampanyasında 2 bin ailenin gıda, temizlik, bebek bezi, bebek maması gibi ihtiyaçları, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü (IOM) tarafından karşılandı. Başkan Mustafa İduğ, “Koronavirüs, geniş kesimleri ekonomik olarak etkiledi. Bu kesimlerin tamamına belediye kaynaklarıyla ulaşmak mümkün değil. Uluslararası alandaki bağlantımızı kullanarak, bu sıkıntılı günlerdeki dayanışmamızı uluslararası boyuta taşımış olduk” dedi.

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da, belediye bünyesinde kurulan çağrı merkezinin vatandaşın derdine derman olduğunu söyledi. Merkez, toplam 21 bin 230 çağrıya yanıt verdi. Bergama Belediyesi ise, 312 bin maske ve kolonyayı ücretsiz olarak dağıttı. Başkan Hakan Koştu, “Bergamalı hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için ilk günden gerekli olan bütün çalışmaları süratle yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

    Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.
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