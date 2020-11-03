Destekler sel oldu

Güzelbahçe Belediyesi, depremin en büyük yıkıma neden olduğu Bayraklı’da vatandaşların su ve çay ihtiyaçlarını karşılamak için çadır ve mobil ikram aracı kurdu. Depremde zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. Güzelbahçeliler 24 saat dolmadan büyük bir yardım seferberliği oluşturdu. Başkan Mustafa İnce, “Yaşadığımız son deprem bir kez daha gösterdi ki afetlere karşı önlem almamız gerekiyor. Umarız daha büyük felaketlerle karşılaşmayız. En kısa sürede kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızda sağ salim aramıza döner. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.