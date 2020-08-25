Desteklerimiz sürecek

Esnaf, sanatkarlar ve kooperatiflerin sorunlarını dinlemek üzere İzmir’e gelen Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, fuar takvimi ve verilecek teşvikler hakkında bilgi verdi.

İlk olarak Tariş’e bağlı üzüm, zeytini, pamuk ve incir birliklerini ziyaret eden Erkan, üyelere verilen destekler ve yatırımları dinledi, üretim ve depolama tesislerini gezdi. Çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getiren Erkan, “Rekabet üstünlüğünün devam etmesi için bakanlık olarak her türlü katkıyı sunacağız. Ülkeye döviz kazandıran ve ihracatta lider kuruluşlardan olan TARİŞ’i bütün kooperatifler örnek almalı” dedi.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 16. Bölge Birliği’ne geçen Erkan, esnaf ve sanatkarlara verilen kredileri, Başkan Selahattin Hünü ile görüştü. Son olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden Erkan, Başkan Zekeriya Mutlu’dan, esnafın kredi ve desteklere erişimi ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan ve Bakan Ruhsar Pekcan’ın selamını ileten Erkan, şöyle konuştu:

Fuara davet etti

“Bakanı Pekcan, ihracatçımızla, şirketlerimizle, kooperatiflerimizle, esnaf ve sanatkarlarımızla yoğun bir mesai yürütüyor. Manisa’da doğmuş, büyümüş biri, İzmirlilerin de hemşehrisi. 1 Eylül itibarıyle kapalı alanlarda fuar açılışı ile ilgili bir açıklaması oldu. İzmir Enternasyonel Fuarı’nın açılışı da 9 Eylül’de mümkün olacak. 24 Eylül’de düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı için de hazırlıklarımız sürüyor. Başarılı bir etkinlik olması için yoğun çaba sarfediyoruz. TARİŞ ve diğer kooperatifleri fuara bekliyoruz.”

Erkan programının sonunda, pandemi süreci ve sonrasına ilişkin sorunların ve taleplerin de değerlendirildiği bir görüşme gerçekleştirdi.