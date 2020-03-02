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    02.03.2020 - 00:01 |

    DEÜ bayraklarla donatıldı

    DEÜ bayraklarla donatıldı

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan 34 Mehmetçik için Türk askerleri için tüm binalarına Türk Bayrağı astı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Milletimizi olduğu gibi bizleri de yasa boğan bu süreçte birlik ve beraberliğimizden güç alıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, aziz şehitlerimizi unutmayacak, hatıralarını gönlümüzde taşıyacağız. Şanlı bayrağımızı da göklerde ilelebet dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.

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