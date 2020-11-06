DEÜ, bilimle önlem alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar; Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Özden, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Utku ile bir araya geldi. İzmir’in deprem geçmişi ve ilçelerin yapı stoklarının incelenmesi çalışmalarının detayları konuşuldu.

Master plana katkı koyacak

Deprem gerçekleşmeden önce alınacak tedbirlerin en etkin önleme faaliyeti olduğunu ifade eden Hotar, “İzmir’in fay ve zemin yapısı, bina stoğu, deprem master planı ve olası İzmir depremi erken uyarı sistemi konularını hocalarımızla konuştuk. Elde edilecek veriler, ‘İzmir Deprem Master Planı’nın oluşturulmasında yapı taşı niteliğinde olacak. Yapı stoğunun bilinmesi bilim insanlarının elini oldukça güçlendirecek” dedi.