DEÜ kalite güvence sistemine tam puan

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) 2017’de hazırladığı Kurumsal Geri Bildirim Raporu kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından yürütülen kalite güvence sistemine yönelik çalışmaların sonuçları ele alındı. Gelinen noktayı başarılı bulduklarını ifade eden YÖKAK İzleme Takımı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversite yönetimini kutladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise “Kurumsal süreçlerimizi kaliteden ödün vermeden sürdüreceğiz” dedi. Üzerinde durdukları iki başlığa değinen Hotar, şöyle konuştu:

Dış paydaşların görüşü önemli

“Birincisi, kurum içi değerlendirme yapmak. Sonuçta kalite yönetimini sağlıklı şekilde yürütmeniz, kendi imkan ve kabiliyetinizi bilmenize; bunları doğru şekilde kullanabilmenize dayanıyor. İkinci husus ise dış paydaşlardan gelen bildirimler. Burada kuruma referans oluşturacak bilgiler ediniyor ve kamuoyundaki refleksleri ölçebiliyorsunuz. Böylece gösterişten uzak verileri, doğrudan elde edebiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü sizin kalite noktasında nerede olduğunuzu ve nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyor.”