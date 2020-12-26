DEÜ laboratuvarları sanayicilere açık

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda; kurum laboratuvarlarındaki testlere ve cihazlara internet üzerinden erişim imkanın sunulduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi’ne (DELAB) bağlı ‘delab.deu.edu.tr’ üzerinden laboratuvarlarımızda yapılan deneyler, testler ve cihazlar ile ilgili bilgi alınabiliyor. İş dünyamızdan gelen taleplere göre 2021 yılında, sistemimizi interaktif hale dönüştürmeyi planlıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek adına da kamusal hizmetlerimizi çağın gereksinimlerine uygun şekilde güncelliyoruz. Bölgemizdeki ve kentimizdeki Ar-Ge faaliyetlerinin ya da araştırmaların bu bağlamdaki niteliğinin artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Hotar, sadece 2020 yılında DESUM’a iletilen 37 talebi, üniversitedeki ilgili laboratuvarlara yönlendirerek gerekli çalışmaların yapılmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.