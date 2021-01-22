DEÜ, uçak teknikeri yetiştirecek

Türkiye’nin hava savunma ve sivil havacılık sanayindeki nitelikli eleman ihtiyacını dikkate alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde ‘Uçak Teknolojisi Programı’ açılmasını kararlaştırdı. Son yıllarda havacılık sektöründe dünyaya örnek projelere imza atıldığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile gerçekten çok büyük bir başarı yakaladık. Askeri üstünlük getiren bu girişimlerin yanı sıra; sivil havacılık alanında faaliyet gösteren firmalarımız da küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mühendislik alanında, uluslararası ölçekte bilinen, bilgi ve birikimi olan bir üniversiteyiz. Bu yetkinliğimizi ve sektörün dinamiklerini bir araya getirip uçak teknolojisi konusunda donanımlı teknikerler yetiştireceğiz” dedi.

Selçuk’ta sivil havacılık ve eğitimlerde kullanılan havaalanı olmasının avantajını kullanacaklarını dile getiren Hotar, “Burayı tercih etmemizin nedeni, öncelikle meslek yüksekokulumuzun mevcut altyapısında hava ulaştırma bölümünün olması. Bu durum, sektörle temas kurmamız açısından bizler için önemli bir deneyim” diye konuştu.