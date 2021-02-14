DEÜ’de uluslararası göç konferansı

Alanında önde gelen yerli ve yabancı bilim insanları ile uzmanların katılacağı konferans, 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Covid-19 salgın tedbirlerine uygun olarak planlanan bilimsel konferansın açılışını ise 22 Şubat 2021’de İzmir’de bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Sorunlara bilimsel çözüm

Bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bulunduğumuz coğrafyada göçmen, sığınmacı ve mülteci gibi kavramlar, aslında hepimizi yakından ilgilendiriyor. Yurtlarından ayrılmak zorunda kalan veya bırakılan insanların yaşadıkları sıkıntıların, göç edilen ülkede ortaya çıkan sosyal ve hukuki sorunların, bilimsel veriler ışığında ele alınması gerektiğini düşündük. Konferansımıza farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı bilim insanları katılacak. Ortaya koyulan fikir ve paylaşımların sosyal politikaların oluşturulmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde referans olmasını hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanına teşekkür

Konferansta açıklanan araştırma, fikir, bulgu ve çalışmaları bir araya getirerek yayın haline dönüştüreceklerini de aktaran Rektör Hotar, “Konferansımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen ve teşrifleriyle bizleri onurlandıracak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.