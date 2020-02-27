27.02.2020 - 00:01 |
DEÜ’lü gençlere istihdam fırsatı
Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü’nün düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Türk Hava Yolları İstihdam Başkanlığı temsilcileriyle bir araya geldi.
Öğrencilere Anadolu Part-Time istihdam modeli ve THY istihdam süreçleri hakkında bilgiler verildi. Türk Hava Yolları’nın 2020 yılı istihdam stratejisine dahil ettiği Anadolu Part-Time modeli hakkında konuşan THY İstihdam Başkanlığı Yurtiçi İstihdam Şefliği temsilcisi Cihan Tuna, “Programımıza lisans bölümlerinin 3. sınıflarında okuyan öğrenci arkadaşlarımız başvurabiliyor. 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2.72 not ortalamasına sahip olan arkadaşlarımızın başvurusu alınıyor” dedi. Tuna, son başvurunun 1 Mart olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.