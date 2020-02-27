DEÜ’lü gençlere istihdam fırsatı

Öğrencilere Anadolu Part-Time istihdam modeli ve THY istihdam süreçleri hakkında bilgiler verildi. Türk Hava Yolları’nın 2020 yılı istihdam stratejisine dahil ettiği Anadolu Part-Time modeli hakkında konuşan THY İstihdam Başkanlığı Yurtiçi İstihdam Şefliği temsilcisi Cihan Tuna, “Programımıza lisans bölümlerinin 3. sınıflarında okuyan öğrenci arkadaşlarımız başvurabiliyor. 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2.72 not ortalamasına sahip olan arkadaşlarımızın başvurusu alınıyor” dedi. Tuna, son başvurunun 1 Mart olduğunu kaydetti.