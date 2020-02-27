BİST111.817-2,91EURO6,781,19USD6,170,34ALTIN327,361,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri DEÜ’lü gençlere istihdam fırsatı
    ABONE OL
    27.02.2020 - 00:01 |

    DEÜ’lü gençlere istihdam fırsatı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü’nün düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Türk Hava Yolları İstihdam Başkanlığı temsilcileriyle bir araya geldi.

    DEÜ’lü gençlere istihdam fırsatı

     Öğrencilere Anadolu Part-Time istihdam modeli ve THY istihdam süreçleri hakkında bilgiler verildi. Türk Hava Yolları’nın 2020 yılı istihdam stratejisine dahil ettiği Anadolu Part-Time modeli hakkında konuşan THY İstihdam Başkanlığı Yurtiçi İstihdam Şefliği temsilcisi Cihan Tuna, “Programımıza lisans bölümlerinin 3. sınıflarında okuyan öğrenci arkadaşlarımız başvurabiliyor. 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2.72 not ortalamasına sahip olan arkadaşlarımızın başvurusu alınıyor” dedi. Tuna, son başvurunun 1 Mart olduğunu kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.
    daha fazla video için
    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Regaib Kandili 2020 kutlama mesajları ve sözleri... En farkı kandil mesajları

    Regaib Kandili 2020 kutlama mesajları ve sözleri... En farkı kandil mesajları

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber