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    HaberlerEge Haberleri ‘Dev bir fuara dönüşecek’
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    21.02.2020 - 00:01 |

    ‘Dev bir fuara dönüşecek’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, HORECA Fair Ege Uluslarası Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde kokteyl düzeledi.

    ‘Dev bir fuara dönüşecek’

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen HORECA Fair’e ve sektöre katkı verenler plaketle ödüllendirildi. Oğuz Özkardeş, Mustafa Kaya, Ahmet Kilimci ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in elinden, Şef Mehmet Erşahin, Hayrettin Meydan ve Abdülhamit Gülyüz ise plaketlerini Ayhan Sicimoğlu’nun elinden aldı. Migros, Mar Gemi ve Denetim Çevre firmaları da yine plaketle ödüllendirildi. Tunç Soyer ise plaketini, GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ve ETİK Başkanı Mehmet İşler’in elinden aldı.

    Kalkınmanın yolu turizm

    “Canla başla çalışalım. Mucize yaratmak zorunda değiliz, mucize orada duruyor” diyen Başkan Soyer, “Biz onu görünür kılalım yeter. İnanıyorum ki bu fuar, uluslararası dev bir fuara dönüşecek” dedi. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan ise “Yola çıkarken bu günleri hayal etmiştik, şimdi bir bir gerçek oluyor. Ben bir fuarcı olarak İzmir’in en iyi şeyleri hakettiğini düşünüyorum, bundan sonra da en iyisi için çalışacağım” diye konuştu. ETİK Başkanı Mehmet İşler de, “HORECA Ailesi olarak turizmcileri şahlandırıyoruz. Turizm, 54 sektörü besleyen stratejik bir sektör ve hem Türkiye’yi hem de İzmir’i, turizm kalkındıracak” ifadelerini kullandı.

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