Dev projeye destek geldi

Ege Teknopark yürütücülüğünde Ege Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ortaklığıyla yapılan ‘D-TECH4ENT Deep Technology Incubator for Entrepreneurs’ projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Desteklenen projelerin Türkiye’nin rekabet gücüne büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, D-TECH4ENT projesi kapsamında oluşturulacak merkezin, derin teknoloji fikirleri üzerinde çalışan araştırmacı ve girişimcilere destek vereceğine dikkat çekti.



Prototipleme merkezi



Rektör Budak, “Merkez, ülkemizin en büyük prototipleme merkezlerinden birisi olacak. İçinde elektronik laboratuvar ve yaşam bilimleri laboratuvarını da barındıracak olan merkez, aynı zamanda girişimcilere kuluçka hizmeti sunacak. Yaklaşık 6.5 milyon euroluk bütçeye sahip olan projede altyapı ve hizmet alımı olmak üzere iki ana bütçe kalemi bulunuyor, projenin tüm bu mal ve hizmet alımlarını bakanlık yapacak” dedi.