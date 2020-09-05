Dev tesiste ilk kazma vuruldu!

Jeotermal deşarj suyu kullanılarak doğa dostu bir şekilde işletilecek olan Sındırgı Sebze Meyve Kurutma Tesisi’nin temeli atıldı. Büyükşehir Başkanı Yılmaz, “Ürünlerin derelere dökülmesi son bulacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ‘Jeotermal ile Sağlıklı Gıda’ isimli projesiyle desteklenmeye hak kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’da Jeotermal Sebze Meyve Kurutma Tesisi’nin temelini attı. Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, SS Osmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Yaylabayır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında kurulacak tesiste ilk kazma vuruldu.

5 buçuk milyon lira

Yaklaşık 5 buçuk milyon liraya mal olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal deşarj suyu kullanılarak işletmeye alınacak tesisin, bölgeye birçok anlamda büyük katkısı olacak. Balıkesir’in her köşesinden gelecek ürünlerin kurutulacağı tesis sayesinde hem üretici katma değeri yüksek ürünlerle daha çok kazanacak hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Sakin şehir vurgusu

Jeotermalle tarımı buluşturmanın tüm dünya için büyük bir nimet olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Tesisin günlük üretim kapasitesi 10 ton olacak. Biz, bu meyve sebzeyi Sındırgı’dan temin etmek istiyoruz. Bismillah deyin dağa, taşa sebze ve meyve ekin. Bunu sadece kurutma tesisi olarak görmeyin, turizm destinasyonu gibi görün. Bu bölgeyi bir tur güzergâhı haline dönüştürmek istiyoruz. Doğal şehirler artık daha fazla önem kazanacak, insanlar sakin şehirlere gelecek” dedi.

Her ilçeye kurulacak

Balıkesir’in mümkün olan her ilçesinde termal sebze meyve kurutma tesisi kurmayı planladıklarını ifade eden Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “Türkiye’nin en sağlıklı, en doğal, en güvenilir şehri olsun ve vatandaşlarımız istediğini kendi şehrinde ulaşsın diye her türlü çalışmayı yapıyoruz.

‘Doğal şehir Sındırgı’ sloganı tuttu ve biz, burayı bir destinasyon olarak kabul ediyoruz. Balıkesir kadar güzel bir şehir yok diye bir iddiamız var. Güzel şehrimizin her bir köşesini tanıtmamız lazım. Bu şehri kirletmeye ve değerlerini yok etmeye kimsenin hakkı yok” diye konuştu.