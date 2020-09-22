Misli.com 3. Lig 3. Grup’taki sezonun ilk maçında Isparta 32 Spor’u deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenen Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, pes etmeyen karakterlerini gösterdiklerini söyledi. Galibiyet sonrası konuşan Tolungüç, “Tanımadığımız, yeni kadrosuyla izlemediğimiz bir rakibe karşı oynadık. Kalemizde gol görmemize rağmen Karşıyaka’nın karakterini göstererek yine pes etmeyip kazanmayı bildik. Devamı gelecek” dedi.