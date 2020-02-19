19.02.2020 - 00:04 |
Deve güreşlerine geri sayım başladı
Menderes Belediyesi’nin 23 Şubat’ta Çileme Mahallesi’nde 5’incisini düzenleyeceği Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için geri sayım başladı.
Toplam 80 devenin yer alacağı ve Yörük kültürüne dair çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği etkinlik, renkli görüntülere sahne olacak. Başkan Mustafa Kayalar, “Herkesi bekliyoruz” dedi.
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.