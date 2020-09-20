Deveciler: Lütfen şeffaf olun

Başkan Deveciler yaptığı yazılı açıklamada, “TBL sıralama önceliği dikkate alınarak ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasına karar verildiğini duyurmuştur. BSL Yönetim Esasları 10.2 maddesi uyarınca, verilen karar talimata aykırıdır. Talimata göre, birinci sıradaki takımın lige alınmasından sonra ikinci bir takımın lige alınması halinde, takımlar arasında sıralamaya bağlı kalınmaksızın, kulübün mali, idari yapısı, sportif faaliyetleri, salon şartları, şehrin imkanları dikkate alınarak takım seçim yapılır” dedi. Deveciler, TBF’nin resmi sitesinde her başvurucunun evraklarının resmî şekilde gönderilmesini talep etti, “Şeffaf olun” diye seslendi.