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    HaberlerEge Haberleri Deveciler: Lütfen şeffaf olun
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    20.09.2020 - 00:00 |

    Deveciler: Lütfen şeffaf olun

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek için başvuru yapan diğer kulüplerin belgelerini, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) açıklaması gerektiğini söyledi.

    Deveciler: Lütfen şeffaf olun

     Başkan Deveciler yaptığı yazılı açıklamada, “TBL sıralama önceliği dikkate alınarak ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasına karar verildiğini duyurmuştur. BSL Yönetim Esasları 10.2 maddesi uyarınca, verilen karar talimata aykırıdır. Talimata göre, birinci sıradaki takımın lige alınmasından sonra ikinci bir takımın lige alınması halinde, takımlar arasında sıralamaya bağlı kalınmaksızın, kulübün mali, idari yapısı, sportif faaliyetleri, salon şartları, şehrin imkanları dikkate alınarak takım seçim yapılır” dedi. Deveciler, TBF’nin resmi sitesinde her başvurucunun evraklarının resmî şekilde gönderilmesini talep etti, “Şeffaf olun” diye seslendi.

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