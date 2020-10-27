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    HaberlerEge Haberleri Devekuşuna talep olunca çitflik kurdu
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    27.10.2020 - 00:02 |

    Devekuşuna talep olunca çitflik kurdu

    Devekuşuna talep olunca çitflik kurdu

    Kuşadası’nda yaşayan ve hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini işi haline getiren Ramazan Kaplan, talebe yetişemediğini söyledi.
    Yyumurtasının 150, etinin kilogramının 170 liraya alıcı bulduğunu öğrenince çiftlik kurmaya karar verdiğini belirten Kaplan, “Yumurtası protein bakımından çok zengin. Kimi evini haşerelerden korumak kimi süs kimi de hastalıklarına şifa diye istiyor. Türkiye’nin farklı illerine tanesi 150 liradan yumurta gönderiyoruz” dedi.

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