Develer, dört yıl sonra arenada...

Torbalı Belediyesi’nin dört yıl aradan sonra 12’ncisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali’nde Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 deve arenaya indi. Yaklaşık 30 bin güreş severin takip ettiği festivalde, binlerce vatandaş güreş özlemini giderdi.

Kurulan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da bulan ziyaretçiler, güzel havanın tadını yaktıkları mangallarla çıkardı. Programa katılan Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Torbalı ayrı bir anlam ifade etmektedir. Dört yıldır ilçede çeşitli gerekçelerle bu organizasyon yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez, bu özlemi gidermek için gerekli çalışmalara başladık. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan bir geleneği hala yaşatabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.