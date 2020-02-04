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    HaberlerEge Haberleri Develer, dört yıl sonra arenada...
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    04.02.2020 - 07:00 |

    Develer, dört yıl sonra arenada...

    Torbalı Belediyesi’nin dört yıl aradan sonra 12’ncisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali’nde Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 deve arenaya indi. Yaklaşık 30 bin güreş severin takip ettiği festivalde, binlerce vatandaş güreş özlemini giderdi.

    Develer, dört yıl sonra arenada...

    Torbalı Belediyesi’nin dört yıl aradan sonra 12’ncisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali’nde Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 deve arenaya indi. Yaklaşık 30 bin güreş severin takip ettiği festivalde, binlerce vatandaş güreş özlemini giderdi.
    Kurulan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da bulan ziyaretçiler, güzel havanın tadını yaktıkları mangallarla çıkardı. Programa katılan Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Torbalı ayrı bir anlam ifade etmektedir. Dört yıldır ilçede çeşitli gerekçelerle bu organizasyon yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez, bu özlemi gidermek için gerekli çalışmalara başladık. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan bir geleneği hala yaşatabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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