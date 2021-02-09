Develer idmana başladı

Zeybekoğlu, deve güreşinin salgından dolayı yasaklanmasına rağmen evinin bahçesini antrenman sahasına dönüştürdü. 8 devesi olduğunu belirten Zeybekoğlu, hayvanlarını birbiriyle güreştirip heyecanı canlı tuttuğunu ve bu sayede antrenmanlarını da aksatmadığını anlattı, “Böylelikle hırslarını alarak rahatlıyorlar. İnşallah seneye pandemi geçer, deve güreşleri devam eder” dedi. l DHA