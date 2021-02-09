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    HaberlerEge Haberleri Develer idmana başladı
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    09.02.2021 - 00:03 |

    Develer idmana başladı

    ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde deve yetiştiren ve deve güreşi yaptıran Rıdvan Zeybekoğlu (27) pandemiden dolayı maddi ve manevi zarar gördüğünü söyledi.

    Develer idmana başladı

    Zeybekoğlu, deve güreşinin salgından dolayı yasaklanmasına rağmen evinin bahçesini antrenman sahasına dönüştürdü. 8 devesi olduğunu belirten Zeybekoğlu, hayvanlarını birbiriyle güreştirip heyecanı canlı tuttuğunu ve bu sayede antrenmanlarını da aksatmadığını anlattı, “Böylelikle hırslarını alarak rahatlıyorlar. İnşallah seneye pandemi geçer, deve güreşleri devam eder” dedi. l DHA

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