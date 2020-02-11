Develer sahaya çıktı

Aşağıkızılca futbol sahasında yapılan güreşleri, yüzlerce kişi tribünlerden ve sahanın kenarına park ettikleri kamyon ile traktörlerin kasalarına çıkarak ilgiyle izledi. Deve güreşlerinin vatandaştan gelen yoğun talep üzerine yapıldığını ve köklü bir gelenek olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Deve sahipleri develerinin altına halı sererler, üstüne battaniye atarlar. Evlat gibi görülür. Deve güreşleri sayesinde hem yöresel kültürümüzü yaşatıyor hem de devecilerimize destek sağlıyoruz. Yöremizin adını çeşitli kültürel etkinlikler ve festivallerle duyurmayı sürdüreceğiz” dedi.

Karanfil dağıttı

Edremit Belediyesi de geleneksel Edremit Deve Güreşleri’ne ev sahipliği yaptı. Güre Mahallesi’ndeki Edremit Güre Arenası’nda İda Deveciler Derneği işbirliği ile yapılan etkinliğe 180 deve katıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da güreş alanında dolaşıp katılımcılara karanfil dağıttı. Arslan, bölgede önemli bir kültürün parçası olan deve güreşlerine ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti.