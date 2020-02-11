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    HaberlerEge Haberleri Devir dergisi, 15 Şubat’ta çıkıyor
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Devir dergisi, 15 Şubat’ta çıkıyor

    Bünyesinde Spor Life, Roll Life, Asklepion Life ve yakında çıkacak Devir dergilerini bulunduran Wesida Medya Grubu’nun Alsancak ofisi açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

    Devir dergisi, 15 Şubat’ta çıkıyor

    Bünyesinde Spor Life, Roll Life, Asklepion Life ve yakında çıkacak Devir dergilerini bulunduran Wesida Medya Grubu’nun Alsancak ofisi açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yayınları hakkında bilgi veren Wesida Medya Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Savaş, “Aktüel dergimiz Devir’in muhteşem yazar kadrosu ile önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Kapak konusu “Mülteciler” olarak belirlenen Devir dergisinin ilk sayısı 15 Şubat’ta seçkin satış noktalarında olacak” diye konuştu.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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