Devir dergisi, 15 Şubat’ta çıkıyor

Bünyesinde Spor Life, Roll Life, Asklepion Life ve yakında çıkacak Devir dergilerini bulunduran Wesida Medya Grubu’nun Alsancak ofisi açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yayınları hakkında bilgi veren Wesida Medya Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Savaş, “Aktüel dergimiz Devir’in muhteşem yazar kadrosu ile önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Kapak konusu “Mülteciler” olarak belirlenen Devir dergisinin ilk sayısı 15 Şubat’ta seçkin satış noktalarında olacak” diye konuştu.