Devlere komşu olun

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    02.02.2020 - 00:06 |

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    Türkiye’de bir OSB’nin içinde kurulan ilk küçük sanayi sitelerinden olan Nemrut Küçük Sanayi Sitesi, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB (ALOSBİ) katılımcısı 352 ulusal ve uluslararası fabrikanın tedarikçisi olacak.

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    Hızlı bir inşaat süreci yaşadıklarını, dükkanların prefabrik imalatlarının bittiğini söyleyen Nemrut Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aracı, “Doğalgaz, elektrik, su gibi alt yapılarının da en kısa sürede tamamlanarak dükkanların sahiplerine teslim edilecek. Sitedeki her dükkan batar kat ve vinç montajına uygun şekilde dizayn edildi. Yatırımcı hemen gelip çalışmaya başlayacak. Sitemiz tamirat ve imalat işi yapan her türlü sanayiciye açık” diye konuştu. “Böyle bir bölgenin içerisinde yer almak ve onun bir parçası olmak çok büyük avantajları da beraberinde getirecek” diyen Aracı, şöyle devam etti:

    Gelecek burada

    “Küçük sanayici, tedarikçi veya onların mülk sahibi olan tüm ortaklarımız; kendilerinden hizmet almayı bekleyen bir müşteri portföyünün tam ortasında yer almış olacak. Nemrut Küçük Sanayi Sitesi, İzmir sanayisinde fark yaratacak. 10 milyon metrekare büyüklüğündeki ALOSBİ içerisinde 50 bin metrekare alan üzerine kurulan S.S. Nemrut Küçük Sanayi Sitesi’ndeki işyeri sahipleri Petkim ve Tüpraş başta olmak üzere birçok dev sanayi kuruluşuna komşu olacak. Sanayicilerin geleceği burada, herkesi ALOSBİ katılımcısı olan 352 ulusal ve uluslararası fabrikanın tedarikçisi ve iş ortağı olmaya bekliyoruz.”

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